2026-11-05 11:29:22
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτη η Super Κατερίνα – Ανεβαίνει το Χαμογέλα και Πάλι!
Η Super Κατερίνα βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καταγράφοντας 14,5% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Χαμογέλα και Πάλι! με 11,2%, ενώ ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα σημείωσε 9,6%.

Το Πρωινό κατέγραψε 8,0%, με τους Αταίριαστους να ακολουθούν στο 7,2%. Το Πρωίαν σε Είδον κινήθηκε στο 5,2%, ενώ το 10 Παντού σημείωσε 4,8%.

Πηγή: tvnea.com
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