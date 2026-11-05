2026-11-05 11:29:22

Η Super Κατερίνα βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καταγράφοντας 14,5% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Χαμογέλα και Πάλι! με 11,2%, ενώ ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα σημείωσε 9,6%.



Το Πρωινό κατέγραψε 8,0%, με τους Αταίριαστους να ακολουθούν στο 7,2%. Το Πρωίαν σε Είδον κινήθηκε στο 5,2%, ενώ το 10 Παντού σημείωσε 4,8%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ