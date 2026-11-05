2026-11-05 11:29:22

Τα MEGA Γεγονότα κυριάρχησαν στην ενημερωτική αναμέτρηση, καταγράφοντας 17,3% στο δυναμικό κοινό και αποκτώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων δελτίων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Alpha News με 12,9%.



Το ANT1 News σημείωσε 7,6%, ενώ το Star News κατέγραψε 6,6%. Ακολούθησε το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ με 4,8%, το Open News με 3,0% και το Κεντρικό Δελτίο της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, με 2,4%.



Πηγή: tvnea.com



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