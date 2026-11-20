2026-11-20 08:48:38

Το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, ένα βίντεο άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε πλάνα από ένα κατεστραμμένο τμήμα της Γέφυρας της Κριμαίας μετά από επιδρομές του ουκρανικού στρατού. Το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Telegram Exilenova+ δημοσίευσε το πλάνο, το οποίο γυρίστηκε από ένα τρένο που ταξίδευε κατά μήκος του σιδηροδρομικού τμήματος της γέφυρας, το οποίο sidirodromikanea

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