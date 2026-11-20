2026-11-20 08:48:35

Πριν από τα Χριστούγεννα ξεκινούν εργασίες στην οδό Πόντου για τη σύνδεση της Μίκρας, ενώ προχωρούν οι μελέτες επέκτασης του Μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη και σχεδιάζεται η μελλοντική σύνδεση αεροδρομίουΟ υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος παρουσίασε τον σχεδιασμό για τις συγκοινωνιακές υποδομές της Θεσσαλονίκης με αιχμή την οδό Πόντου και τις επεκτάσεις του Μετρό.Η έναρξη sidirodromikanea

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