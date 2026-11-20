2026-11-20 08:48:37
Το Elf Express των σιδηροδρόμων Strathspey διασχίζει την αγροτική περιοχή SpeysideΟ Strathspey Railway αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς διατηρητέους σιδηροδρόμους της Σκωτίας. Η γραμμή διασώθηκε από εθελοντές τις δεκαετίες που ακολούθησαν τις μαζικές καταργήσεις γραμμών της British Rail και σήμερα αποτελεί σημαντικό τουριστικό και πολιτιστικό αξιοθέατο της περιοχής. sidirodromikanea
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