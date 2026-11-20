Για να κάνεις την κύλιση (scrolling) με το touchpad στα Windows πιο ομαλή και ξεκούραστη για τα δάχτυλά σου, μπορείς να προσαρμόσεις τις παρακάτω ρυθμίσεις:

1. Αλλαγή Ταχύτητας Κύλισης (Windows 11 / 10)

Πήγαινε στις Ρυθμίσεις (Settings) $\rightarrow$ Συσκευές / Επιφάνεια Αφής (Bluetooth & devices $\rightarrow$ Touchpad).

Εντόπισε την ενότητα Κύλιση και Ζουμ (Scroll & zoom).

Αυξανόμενος την ταχύτητα κύλισης, χρειάζεται να μετακινείς λιγότερο τα δάχτυλά σου για να διανύσεις μεγάλες αποστάσεις στη σελίδα.

2. Ενεργοποίηση "Smooth Scrolling" στον Browser

Αν περνάς την περισσότερη ώρα σε προγράμματα περιήγησης (Chrome, Edge, Firefox), η ενεργοποίηση της ομαλής κύλισης αποτρέπει τα απότομα "κολλήματα":

Google Chrome / Microsoft Edge: Πληκτρολόγησε chrome://flags (ή edge://flags) στη γραμμή διευθύνσεων, αναζήτησε το Smooth Scrolling και βάλτο στο Enabled.

Mozilla Firefox: Πήγαινε στις Ρυθμίσεις $\rightarrow$ Γενικά $\rightarrow$ Περιήγηση και βεβαιώσου ότι είναι επιλεγμένο το Χρήση ομαλής κύλισης.

3. Κύλιση με 3 Δάχτυλα (Touchpad Gestures)

Στα Windows 10/11 με Precision Touchpad, μπορείς να ορίσεις χειρονομίες (gestures):

Πήγαινε στις Ρυθμίσεις $\rightarrow$ Touchpad $\rightarrow$ Advanced gestures (Advanced creation).

Όρισε μια χειρονομία (π.χ. σύρσιμο 3 δαχτύλων προς τα κάτω) να αντιστοιχεί στα πλήκτρα Page Down ή End, ώστε να μεταφέρεσαι ακαριαία στο κάτω μέρος μεγάλων σελίδων.

4. Χρήση του Middle-Click Auto-Scroll

Αν ορίσεις το πάτημα με 3 δάχτυλα (3-finger tap) να λειτουργεί ως Μεσαίο κλικ (Middle mouse button):

Πατώντας το σε μια σελίδα στον browser, εμφανίζεται ένα εικονίδιο με βέλη.

Μετακινώντας απλά το δείκτη ελαφρώς προς τα κάτω, η σελίδα κυλάει αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να σέρνεις συνεχώς τα δάχτυλά σου.

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