2026-11-20 08:48:39

Οι σιδηρόδρομοι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδύσεων στις μεταφορές, με το τελευταίο 24ωρο να χαρακτηρίζεται από σημαντικές εξελίξεις σε έργα υποδομής, νέα δίκτυα μετρό, παραγγελίες τροχαίου υλικού και φιλόδοξα σχέδια σιδηροδρομικού τουρισμού.Νέα γραμμή μετρό στην ΙνδίαΣτην Ινδία, η έναρξη λειτουργίας νέου τμήματος της γραμμής Pink Line του μετρό της sidirodromikanea

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