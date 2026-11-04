2026-11-04 08:46:49
Φωτογραφία για Ο υπουργός του Ρατζαστάν υπόσχεται αυστηρά μέτρα κατά των υπευθύνων για την έκρηξη στις σιδηροδρομικές γραμμές στη Σρι Γκανγκαναγκάρ.
 Ο υπουργός του Ρατζαστάν, Τζαβαχάρ Σινγκ Μπεντάμ, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα εναντίον όσων ευθύνονται για την ύποπτη έκρηξη κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Ραμσινγκπούρ της περιφέρειας Σρι Γκανγκαναγκάρ, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη λεπτομερής έρευνα.Κοινοποιώντας λεπτομέρειες για το περιστατικό, ο υπουργός είπε ότι ένα περιστατικό που έμοιαζε με sidirodromikanea
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