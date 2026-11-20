Μαθηματικά: Κάνουμε το τελικό στάδιο της προετοιμασίας μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τετάρτης, 18/11, στα κεφάλαια 12 - 18, προσέχοντας ιδιαίτερα τα κεφάλαια 12, 15, 16, 17 και 18. Για εξάσκηση στη διαδικασία της παραγοντοποίησης (είτε με δεντροδιάγραμμα είτε με διαδοχικές διαιρέσεις αλλά και με άλλες ασκήσεις), ολοκληρώνουμε τη φωτοτυπία που ξεκινήσαμε στην τάξη.Γλώσσα: Αύριο είναι η ημέρα μνήμης των γεγονότων του Πολυτεχνείου (17 Νοέμβρη, 1973). Η σχολική γιορτή θα παρουσιαστεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε΄ τάξης, στις 10:30, στο αμφιθέατρο του σχολείου μας, για όποιον ή όποια επιθυμεί να την παρακολουθήσει. Μπορείτε, βέβαια, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" στη σχετική ανάρτηση, να επαναφέρετε στη μνήμη σας τα γεγονότα εκείνων των ημερών.

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