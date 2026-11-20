Επίσημη απάντηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο απέστειλε η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. σχετικά με τις καθυστερήσεις στην παράδοση των αντιγριπικών εμβολίων Vaxigrip TIV στα φαρμακεία.

Η απάντηση έρχεται σε συνέχεια της παρέμβασης του ΠΦΣ, ο οποίος είχε ζητήσει διευκρινίσεις και άμεση παράδοση των ποσοτήτων που εκκρεμούν από τις περσινές προπαραγγελίες των φαρμακείων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Farmakopoioi είχαν ήδη αναδείξει το ζήτημα με προηγούμενη ενημερωτική ανάρτηση στις 13 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας την επιστολή του ΠΦΣ προς την εταιρεία.

Στη νέα της επιστολή, η ΒΙΑΝΕΞ εξηγεί τους λόγους της καθυστέρησης και τοποθετείται σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εκκρεμών παραδόσεων.

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