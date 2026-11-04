2026-11-04 08:31:44
Φωτογραφία για Μεταφορές: Αύξηση των δρομολογίων στη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας–Θεσσαλονίκης απο το νέο έτος.
Για τον Φεβρουάριο 2027 έχει προγραμματιστεί η αύξηση των δρομολογίων στη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Προφανώς στο υπουργείο υπολογίζουν σε ολοκλήρωση κρίσιμων έργων υποδομής και ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, να έχει μπει ξανά σε λειτουργία η διπλή σιδηροδρομική γραμμή αλλά και σε ενίσχυση του στόλου των τρένων, αναφέρει το insider.gr.Για τον προσεχή Μάρτιο προβλέπεται
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Ο υπουργός του Ρατζαστάν υπόσχεται αυστηρά μέτρα κατά των υπευθύνων για την έκρηξη στις σιδηροδρομικές γραμμές στη Σρι Γκανγκαναγκάρ.
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Ο υπουργός του Ρατζαστάν υπόσχεται αυστηρά μέτρα κατά των υπευθύνων για την έκρηξη στις σιδηροδρομικές γραμμές στη Σρι Γκανγκαναγκάρ.
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