2026-11-04 08:31:44

Για τον Φεβρουάριο 2027 έχει προγραμματιστεί η αύξηση των δρομολογίων στη διπλή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Προφανώς στο υπουργείο υπολογίζουν σε ολοκλήρωση κρίσιμων έργων υποδομής και ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, να έχει μπει ξανά σε λειτουργία η διπλή σιδηροδρομική γραμμή αλλά και σε ενίσχυση του στόλου των τρένων, αναφέρει το insider.gr.Για τον προσεχή Μάρτιο προβλέπεται

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ