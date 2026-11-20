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Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) δημοσίευσε στις 9 Νοεμβρίου 2026 την ορθή επανάληψη της λίστας φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορισμένης διαθεσιμότητας με ημερομηνία αναφοράς 31 Οκτωβρίου 2026. Το Farmakopoioi αντιπαρέβαλε μία προς μία τις καταχωρίσεις με την προηγούμενη επίσημη λίστα της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, με βάση τον μοναδικό κωδικό barcode.







343κωδικοί στη νέα λίστα289κωδικοί τον Σεπτέμβριο +125προσθήκες−71αφαιρέσεις 218παραμένουν και στις δύο+54καθαρή μεταβολή (+18,7%)

Οι 324 κωδικοί της νέας καταγραφής αφορούν τον βασικό πίνακα περιορισμένης διαθεσιμότητας, ενώ 19 κωδικοί βρίσκονται στον χωριστό πίνακα σκευασμάτων έκτακτης κάλυψης (ΙΦΕΤ). Η σύγκριση περιλαμβάνει και τους δύο πίνακες, με σαφή διαχωρισμό.

Προσοχή στον όρο «έλλειψη»: η λίστα του ΕΟΦ αφορά τη δηλωμένη περιορισμένη διαθεσιμότητα. Δεν σημαίνει ότι κάθε αναφερόμενο φάρμακο απουσιάζει ολοκληρωτικά από κάθε φαρμακείο. Επιπλέον, ορισμένες εγγραφές έχουν μελλοντική ημερομηνία έναρξης. Αντίστοιχα, «αφαιρέθηκε από τη λίστα» δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι αποκαταστάθηκε η επάρκεια πανελλαδικά.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες νέες καταχωρίσεις;

Μεταξύ των νέων κωδικών περιλαμβάνονται...

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