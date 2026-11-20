Δημοσιεύθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων (ΕΠΕ) 2026–2027, με την εγκύκλιο Δ1α/Γ.Π.οικ. 51311/2026 (ΑΔΑ: Ψ24Γ465ΦΥΟ-ΚΔΝ). Το πρόγραμμα καθορίζει ποια εμβόλια συστήνονται στους ενήλικες με βάση την ηλικία, το εμβολιαστικό ιστορικό και τυχόν νοσήματα ή άλλους παράγοντες κινδύνου.

Οι Farmakopoioi συγκέντρωσαν τις συστάσεις σε δύο απλούς πίνακες: έναν ανά ηλικία και έναν ανά εμβόλιο, για να μπορεί ο πολίτης να καταλάβει τι χρειάζεται να ελέγξει μαζί με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό του.

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