Μαθηματικά: Με τη βοήθεια των σχετικών αναρτήσεων (εδώ κι εδώ), λύνουμε τα προβλήματα 4, 5 και 6 της φωτοτυπίας με τις δυνάμεις (γενικά) και τα προβλήματα δ΄ και ε΄ της φωτοτυπίας με τις δυνάμεις του 10.Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Αναπνοή και υγεία" και μετά συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 και 2 (σελίδες 110 έως και 112). Συμβουλευόμαστε, βέβαια, και την αντίστοιχη ανάρτηση.Γεωγραφία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του 7ου κεφαλαίου "Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών" και συμπληρώνουμε την εργασία 1, στη σελίδα 12 του Τ.Ε. (ανατρέχουμε και στη σχετιζόμενη ανάρτηση).

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