2026-11-20 08:48:43

Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, που υπέβαλε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.Το αίτημα απορρίφθηκε με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, το οποίο συνεδρίασε μετά την υποβολή του.Σημειώνεται ότι και ο εισαγγελέας sidirodromikanea

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