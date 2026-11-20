2026-11-20 08:49:05

Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριάρχησε στη late night ζώνη, καταγράφοντας 17,2% στο δυναμικό κοινό και παίρνοντας ξεκάθαρα την πρώτη θέση.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Tracker» (III) με 9,9%, ενώ το «Maestro» (Ε) σημείωσε 7,1%. Την κατάταξη ολοκλήρωσε το «Αυτή η Νύχτα Μένει» (Ε) με 2,8%.



Πηγή: tvnea.com



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