2026-11-20 08:48:50

Στις 17 Νοεμβρίου άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, την ώρα που χιλιάδες ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός θεραπείας. Περίπου 43.500 δικαιούχοι αναμένουν την επανεκκίνηση του προγράμματος, το οποίο σταμάτησε να χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης στα τέλη Ιουνίου, όπως τονίζει σε ανακοίνωση το κόμμα ΕΛ.Α.Σ.



Από τις 30 Ιουνίου, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα χρηματοδότησης των θεραπειών για την παχυσαρκία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, χιλιάδες ασθενείς βρέθηκαν χωρίς πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή τους. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για άμεση επίλυση του ζητήματος, η επανέναρξη του προγράμματος εξακολουθεί να καθυστερεί, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ.



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