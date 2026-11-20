διακόσμηση απλή, κομψή, διαχρονική

Λευκό, μπεζ, καφέ, μαύρο, κλασικά ή λιτής γραμμής έπιπλα, έμφαση στα υφασμάτινα στοιχεία, γυάλινα αντικείμενα, λιγοστές vintage αλλά και πιο σύγχρονης αισθητικής λεπτομέρειες. Με μία λέξη ...διαχρονική διαμόρφωση.



Αρχιτεκτονικά στοιχεία του παλιού και ανακαινισμένου διαμερίσματος όπως το μεγάλο ύψος, οι συρόμενες ξύλινες πόρτες, το ξύλινο πάτωμα ψαροκόκαλο αλλά και τα δύο πολύ όμορφα διαμορφωμένα μπαλκόνια συμπληρώνουν την εικόνα, ενός σπιτιού που στα 67τμ περιλαμβάνει πέντε ανεξάρτητους, απόλυτα λειτουργικούς χώρους και διακοσμητικά δύσκολα θα χαρακτηρισθεί ποτέ ...ντεμοντέ.

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣstadshem.se/dromhem