Κομψό, απλό, ιδιαίτερο

Μια απλή κατασκευή από έτοιμο πηλό, σε αφαιρετικό σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, που ανάλογα με το μέγεθος και τις αποχρώσεις μπορεί να αποκτήσει διαφορετικές όψεις.

Θα χρειαστείτε Λευκό αυτοξηραινόμενο πηλό Έναν κώνο από φελιζόλ ή χαρτόνιΑκρυλικά χρώματα & μεταλλικό χρυσαφί χρώμα ή πατίναΒερνίκι πηλού Διάφανη μεμβράνη τροφίμων, πλάστη, κοπίδι, κουπάτ σε σχήμα αστεριού1. Η δημιουργία της σπείρας

Ανοίγουμε τον πηλό με τον πλάστη σε φύλλο πάχους περίπου μισού εκατοστού και κόβουμε μια μακριά λωρίδα, πλάτους 2–3 εκ., ανάλογα με το μέγεθος που θέλουμε να έχει η κατασκευή μας. Με το κουπάτ κόβουμε και ένα μικρό αστεράκι για την κορυφή.





Καλύπτουμε τον κώνο με διάφανη μεμβράνη, ώστε ο στεγνός πηλός να αφαιρεθεί ευκολότερα. Ξεκινώντας από το κάτω μέρος του κώνου τυλίγουμε τη λωρίδα του πηλού λοξά και σπειροειδώς προς την κορυφή, αφήνοντας κενά ανάμεσα στις περιστροφές.

Προσαρμόζουμε το αστεράκι στην κορυφή, καλύπτοντας την τελευταία άκρη της λωρίδας, και αν χρειάζεται ενώνουμε προσεκτικά τα δύο κομμάτια με λίγο νερό.

3. Αφαιρούμε το καλούπι και βάφουμε

Αφήνουμε τον πηλό να σταθεροποιηθεί ώστε να διατηρεί το σχήμα του και αφαιρούμε προσεκτικά τον κώνο.

Βάφουμε με ακρυλικό χρώμα, τονίζουμε ελαφρά τις άκρες με χρυσαφί χρώμα ή πατίνα και όταν τα χρώματα στεγνώσουν περνάμε το σύνολο της επιφάνειας της κατασκευής, εξωτερικά και εσωτερικά, με βερνίκι πηλού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απλό διακοσμητικό ή και σαν κηροπήγιο, τοποθετώντας ένα κεράκι ρεσό στη βάση του, ενώ πολύ εντυπωσιακή είναι και μια σύνθεση με 2-3 τέτοιες κατασκευές σε διαφορετικό μέγεθος και χρώμα.Tip Παραπάνω από το μισό της επιτυχίας είναι το σωστό «τύλιγμα» της λωρίδας πηλού γύρω από τον κώνο. Κάντε μερικές δοκιμές πριν προχωρήσετε στην οριστική κατασκευή και αν χρειάζεται, με αντικείμενα στο κατάλληλο ύψος, στηρίξτε τον εύπλαστο πηλό πάνω στο κώνο έως να στερεοποιηθεί στον σωστό σχηματισμό. Όμως ακόμη και αν κάτι δεν σας πετύχει, πρόκειται για μια απλή κατασκευή οπότε δεν έχετε παρά να ...ξαναπροσπαθήσετε. Μετά την αφαίρεση του κώνου σε όποια σημεία νομίζετε πως χρειάζεται μπορεί να λειάνετε τυχόν ατέλειες με ψιλό γυαλόχαρτο. Το αστεράκι μπορεί να κολληθεί και μετά την στερεοποίηση του κεντρικού μέρους της κατασκευής. Αν έχει και αυτό στεγνώσει χρησιμοποιείστε κόλλα ή πιστόλι σιλικόνης. Για να κολλήσετε το εύπλαστο ακόμη αστεράκι πάνω σε ήδη στεγνή κατασκευή, κάντε το απλά με ελαφρά βρεγμένα δάχτυλα.

Το ύψος και πλάτος του κώνου είναι θέμα προσωπικής επιλογής, απλά η βάση του θα πρέπει να είναι ελαφρά μεγαλύτερη από τη διάμετρο ενός ρεσό, ώστε να μπορεί άνετα αυτό να τοποθετηθεί αν επιλέξετε να το χρησιμοποιήσετε σαν κηροπήγιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφανές προστατευτικό βερνίκι γενικής χρήσης, όμως το ειδικό γκλος βερνίκι για αυτοξηραινόμενο πηλό προσφέρει το καλύτερο φινίρισμα, δίνοντας στις κατασκευές πιο πειστική όψη κανονικού κεραμικού.

Επιμέλεια, κείμενο & φωτογραφίες: soulouposeto.grΑρχική ιδέα: sarela.creative