σαν ...καράβι

Στην περιοχή Marinstaden του Nacka, κοντά στη Στοκχόλμη, στον θαλάσσιο όρμο Svindersviken, έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη μικρή ...γειτονιά από κατοικίες χτισμένες πάνω στο νερό. Πρόκειται για ανεξάρτητα σπίτια, μόνιμα αγκυροβολημένα σε σταθερές θέσεις, μέσω βάσεων από σκυρόδεμα, και με πρόσβαση από προβλήτες που τα συνδέουν με τη στεριά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το συγκεκριμένο διώροφο σπίτι συνολικής επιφάνειας 200τμ.

Τόσο η γενική αίσθηση όσο και η διαμόρφωση με τα μεγάλα ανοίγματα περιμετρικά που επιτρέπουν τη θέα της θάλασσας, ο σχεδιασμός της εσωτερικής σκάλας και η χρήση ξύλου σε συνδυασμό με γυαλί και μεταλλικές επιφάνειες παραπέμπουν έντονα σε ...καράβι, ενώ η βεράντα του επάνω ορόφου σε ...κατάστρωμα.

Λειτουργικά το σπίτι δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα σύγχρονο συμβατικό σπίτι, ενώ ιδιαίτερα αντικείμενα, δερμάτινα έπιπλα και ένα διακριτικά μοντέρνο ύφος σε συνδυασμό με κλασικές λεπτομέρειες ολοκληρώνουν την ατμόσφαιρα, χωρίς να ανταγωνίζονται τον ...πρωταγωνιστή που είναι ασφαλώς ...το νερό.

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣtradition.se