2026-11-20 08:49:11

Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», καταγράφοντας 12,7% στο δυναμικό κοινό.



Το «Live You» ακολούθησε με 9,8%, σε απόσταση μόλις 0,1 μονάδας από το «Studio στις 3», που σημείωσε 9,7%. Το «Ρεπορτάζ Τώρα!» κατέγραψε 4,0%, το «Στούντιο 4» 1,7% και η «Pop Μαγειρική» 0,4%.



Πηγή: tvnea.com



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