2026-11-20 08:49:10

Ο «Τροχός της Τύχης» κατέκτησε την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας 16,8% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Cash or Trash» με 14,3%, ενώ το «Live News» ακολούθησε με 13,2%.



Το «The Chase» κατέγραψε 11,5% και το «Κάτι Ψήνεται» 10,5%. Ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) με 9,2%, οι «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» με 9,1% και το «Deal» με 8,8%.



Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 8,2%, το «Διαχωρίζω τη θέση μου» 6,4%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 4,4% και οι «Κουτσουπιές» 2,2%.



Πηγή: tvnea.com



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