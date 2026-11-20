2026-11-20 08:49:11

Την πρώτη θέση στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», σημειώνοντας 15,8% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha» με 14,3%, ενώ το «Σήμερα» ακολούθησε με 11,0%. Το «Stars System» κατέγραψε 10,3%, το «Καλημέρα Ελλάδα» 8,8%, η «Ώρα Ελλάδος» 4,9% και το «Νωρίς Νωρίς» 4,0%.



Πηγή: tvnea.com



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