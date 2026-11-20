2026-11-20 08:49:10

Το «Σόι σου» κυριάρχησε στην prime time, με τις δύο εκδοχές του να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στο δυναμικό κοινό. Το «Σόι σου» (Ε) σημείωσε 17,2%, ενώ το νέο επεισόδιο κατέγραψε 16,9%.



Στην τρίτη θέση βρέθηκαν «Οι Κόρες της Αρετής» με 14,2%, ενώ το «GNTM 7» ακολούθησε με 13,5%. Το «Κάμπινγκ» σημείωσε 10,2% και το «Ντέρτι» 10,0%.



Στη συνέχεια, το «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψε 7,7%, ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» 7,1%, οι «Μπλε Ώρες» 6,3%, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» 5,3% και το «Νησί» (Ε) 4,1%.



Ο «Σέρλοκ Χολμς 2: Το Παιχνίδι των Σκιών» στο OPEN σημείωσε 4,0%, ενώ το «Peaky Blinders» – ΣΤ΄ κύκλος έκλεισε την κατάταξη με 1,6%.



Πηγή: tvnea.com



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