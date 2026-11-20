2026-11-20 08:49:11

Η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης με 11,2% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Πρωινό», το οποίο σημείωσε 9,0%.



Οι «Αταίριαστοι» ακολούθησαν με 8,7%, ενώ το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέγραψε 8,4%. Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 5,1%, το «10 Παντού» 3,8% και το «Πρωίαν σε Είδον» 3,3%.



Πηγή: tvnea.com



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