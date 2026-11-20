2026-11-20 08:49:09

Το «The 2Night Show» κατέκτησε την πρώτη θέση στη late night ζώνη, συγκεντρώνοντας 13,4% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν η «Μεγάλη Εικόνα» (Ε) και το «Tracker» (III), με 7,4%. Το «Status Quo» σημείωσε 4,9%, ενώ το «Prime Time» ολοκλήρωσε την κατάταξη με 2,7%.



Πηγή: tvnea.com



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