2026-11-20 10:59:41

Την πρώτη θέση στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε η «Super Κατερίνα» με 15,8% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 10,1%.



Το «Πρωινό» ακολούθησε με 9,3%, ενώ ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» σημείωσε 7,6%. Οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 5,9%, το «10 Παντού» 4,7% και το «Πρωίαν σε Είδον» 3,4%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ