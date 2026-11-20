2026-11-20 10:59:41

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 12,9% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων» του ΣΚΑΪ με 10,6%, ενώ τα «MEGA Γεγονότα» σημείωσαν 10,4%. Το «Star News» κατέγραψε 7,8% και το «ANT1 News» 5,9%.



Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Open News» με 2,9% και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 με 2,1%.



Πηγή: tvnea.com



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