2026-11-20 10:59:41

Το «Happy Day στον Alpha» κατέκτησε την πρώτη θέση, σημειώνοντας 20,4% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σήμερα» με 14,1%, ενώ η «Κοινωνία Ώρα MEGA» ακολούθησε με 9,4%. Η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 9,1% και το «Stars System» 7,0%.



Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5,5%, το «Νωρίς Νωρίς» με 2,7%



Πηγή: tvnea.com



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