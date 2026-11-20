2026-11-20 10:59:41

Το «Tracker» κατέκτησε την πρώτη θέση στη Late Night Ζώνη, σημειώνοντας 12,2% στο δυναμικό κοινό.



Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με 7,8%, ενώ το «Άνω Κάτω... Κοινωνία» και η «Μεγάλη Εικόνα» ισοβάθμησαν με 4,6%.



Πηγή: tvnea.com



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