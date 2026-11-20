2026-11-20 10:59:41

Η «Μία Γυναίκα» κυριάρχησε στην Prime Time Ζώνη, καταγράφοντας 18,8% στο δυναμικό κοινό και κατακτώντας την πρώτη θέση.



Στη δεύτερη θέση ισοβάθμησαν το «Σόι σου» (Ε) και το «First Dates», με 14,7% και 14,3% αντίστοιχα; Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ΙΙ σημείωσε επίσης 14,3%.



Ο «Καπετάν Φάντης Μπαστούνι» του Star κατέγραψε 13,4%, ενώ ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 12,2%. Ακολούθησαν η «Νταντά της Γειτονιάς» με 10,3%, το «Νησί» (Ε) με 7,6%, τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» με 6,4%, το «Fast Five» του ΑΝΤ1 με 6,2% και ο «Ουρανοξύστης» με 2,1%.



Πηγή: tvnea.com



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