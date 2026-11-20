2026-11-20 10:59:41

Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης, σημειώνοντας 13,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης έφτασαν μέχρι και το 17,3%.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» με 9,7%, ενώ το «Studio στις 3» κατέγραψε 8,9%. Το «Στούντιο 4» σημείωσε 1,9%, το «Ρεπορτάζ Τώρα!» 1,2% και η «Pop Μαγειρική» 0,9%.



Πηγή: tvnea.com



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