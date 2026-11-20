2026-11-20 10:59:41

Το «Deal» κατέκτησε την πρώτη θέση στην απογευματινή ζώνη, σημειώνοντας 17,6% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Live News» με 16,2%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 13,7%.



Το «Cash or Trash» κατέγραψε 13,1% και το «The Chase» 11,7%. Οι «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σημείωσαν 10,4%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) συγκέντρωσαν 9,2%.



Το «Διαχωρίζω τη θέση μου» σημείωσε 6,2%, το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) 5,7%, το «Κάτι Ψήνεται» 5,1%, οι «Καθαρές Κουβέντες» 4,0% και οι «Κουτσουπιές» 3,2%.



Πηγή: tvnea.com



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