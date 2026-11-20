Το οριστικό τέλος στα σενάρια για υψηλότερες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών το 2027 βάζει το υπουργείο Εργασίας, καθώς με διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις εργασιακές σχέσεις και την χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), το οποίο προωθεί το υπουργείο, προβλέπεται νέα αναστολή της εφαρμογής του Δείκτη Μεταβολής Μισθών, μεταθέτοντας την ενεργοποίησή του για το 2028.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι περίπου 1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα δουν τις εισφορές τους να αυξάνονται από τις αρχές του 2027 κατά περίπου 3,5%, όσο και ο εκτιμώμενος πληθωρισμός. Η επιβάρυνση θα κυμανθεί από περίπου 9 έως 24 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία, ενώ σε ετήσια βάση θα φτάσει από 105 έως 284 ευρώ για την κύρια σύνταξη και την υγειονομική περίθαλψη.







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