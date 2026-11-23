2026-11-23 12:16:36

Ένας μήνας έχει περάσει από τότε που ο ΟΣΕ αποκατέστησε τη διαρροή νερού στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, ωστόσο το οδόστρωμα παραμένει σε κακή κατάσταση, καθώς ο ΟΑΣΘ δεν έχει προχωρήσει ακόμη στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.Η εκκρεμότητα αυτή δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, με χαρακτηριστικό sidirodromikanea

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