Ένας μήνας αναμονής για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
2026-11-23 12:16:36
Ένας μήνας έχει περάσει από τότε που ο ΟΣΕ αποκατέστησε τη διαρροή νερού στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, ωστόσο το οδόστρωμα παραμένει σε κακή κατάσταση, καθώς ο ΟΑΣΘ δεν έχει προχωρήσει ακόμη στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.Η εκκρεμότητα αυτή δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, με χαρακτηριστικό sidirodromikanea
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