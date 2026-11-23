από το χτες στο σήμερα με απόλυτο σεβασμό

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, μια παλιά πετρόκτιστη αγροικία, περιτριγυρισμένη από κυπαρίσσια και λεβάντες, αναδιαμορφώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους συνάντησης και φιλοξενίας. Διατηρώντας αναλλοίωτα βασικά στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του κτίσματος, όπως τα δάπεδα από τερακότα και τα εμφανή ξύλινα δοκάρια, το σπίτι έχει ταυτόχρονα προσαρμοστεί αισθητικά αλλά και λειτουργικά στις σύγχρονες ανάγκες. Αντίστοιχη προσοχή έχει δοθεί και στη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων όπου η υπαίθρια κουζίνα, το μπαρ και οι άνετες γωνιές αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον, ενώ η πρόβλεψη ημιυπαίθριων προστατευμένων σημείων κάνει τον χώρο ιδιαίτερα λειτουργικό.

Στο εσωτερικό, η διακόσμηση δεν ακολουθεί πιστά τα πρότυπα και την συνηθισμένη εικόνα ενός γαλλικού εξοχικού σπιτιού, χωρίς όμως να χάνει τη σύνδεσή της με την ιστορία του κτίσματος

. Σύγχρονα αλλά και κλασικά έπιπλα, ειδικές κατασκευές, φυσικά υλικά και γήινη χρωματική παλέτα σε συνδυασμό με ιδιαίτερα αντικείμενα και έργα τέχνης δημιουργούν χώρους με ξεχωριστή προσωπικότητα. Οι επιλογές δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο διακοσμητικό ύφος, αλλά συνδυάζουν στοιχεία διαφορετικής αισθητικής με τρόπο που διατηρείται η συνοχή ενός ιδιαίτερα κομψού συνόλου.

Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων: Dalrymple Studio

Από την έμπνευση στην πράξηΣτοιχεία που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μέσο σπίτιχρωματικοί συνδυασμοί σε γήινη παλέτα, με μαύρες λεπτομέρειες φυσικά υλικά στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων η γωνιά στην αυλή με τα μεταλλικά έπιπλα ο σχεδιασμός της κουζίνας η ξύλινη επένδυση στο WC

Επιμέλεια & κείμενο: soulouposeto.gr



Φωτογραφίες: House & Garden