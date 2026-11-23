Στα 3,534 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το συνολικό όριο δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το 2027, έναντι 3,367 δισ. ευρώ το 2026, σύμφωνα με τον νέο κρατικό προϋπολογισμό, όπως παρουσιάζει το HealthPharma.

Η αύξηση των 167 εκατ. ευρώ (περίπου 5%) δεν αποτελεί νέα, αυτοτελή πολιτική απόφαση ενίσχυσης της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά προκύπτει από την εφαρμογή του ήδη ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Αναπροσαρμογή με βάση το ΑΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4549/2018, τα βασικά επιτρεπόμενα όρια φαρμακευτικής δαπάνης αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει της προβλεπόμενης μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας.

Συγκεκριμένα, για το 2027:

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