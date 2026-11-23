Μια νέα σελίδα στην τηλεοπτική του πορεία ετοιμάζεται να γράψει ο Αντώνης Κανάκης, αφήνοντας πίσω του μια συνεργασία τριών δεκαετιών με τον ΑΝΤ1 και επιστρέφοντας στο MEGA, το κανάλι από το οποίο ξεκίνησε πριν από περίπου 30 χρόνια το «ΑΜΑΝ».

Ο γνωστός παρουσιαστής, σε συνέντευξή του στη Διονυσία Μαρίνου για την εφημερίδα «Τα Νέα», μιλά για τη μεγάλη τηλεοπτική μετακίνηση, τη νέα συνεργασία, αλλά και τις τρεις εκπομπές που θα παρουσιάζει στο MEGA: το «Ράδιο Αρβύλα», το «Βινύλιο» και τους «Boomers».

Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων του «Ράδιο Αρβύλα», κάνει τον δικό του απολογισμό για την πορεία της εκπομπής και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην τηλεοπτική σάτιρα μέσα σε δύο δεκαετίες.

-Η μεταγραφή στο Mega σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική σας πορεία. Τι θα θέλατε να γράφει ο τίτλος του και τι δεν θα θέλατε να επαναλάβετε από τα προηγούμενα κεφάλαια;

Όταν έπειτα από τριάντα χρόνια που τα έχεις αφιερώσει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα κανάλι, έρχεται η ώρα να αλλάξεις στέγη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά όσο παράξενο και αν ίσως ακούγεται, για εμένα έχει μεγαλύτερη σημασία σε ανθρώπινο επίπεδο παρά σε επαγγελματικό. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι ως ένα νέο κεφάλαιο, γιατί κατά τα άλλα, η όποια μας/μου πορεία, ήταν πάντοτε αυτόνομη χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερα από το εκάστοτε κανάλι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά κάποιον τρόπο επιστρέφουμε στο Mega, αφού τριάντα χρόνια πριν, το «ΑΜΑΝ» από εκεί ξεκίνησε για εννέα μόλις επεισόδια.

Εάν η συνεργασία μας, την οποία αυτές τις πρώτες ημέρες τη βιώνω πολύ θετικά και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του Mega για την ανθρώπινη και ιδιαιτέρως ζεστή υποδοχή που μας επιφύλαξαν, αποδειχθεί μια αμοιβαία συνεργασία ειλικρίνειας και σεβασμού, τότε το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι τόσο ουσιαστικό, που σε έναν κόσμο γεμάτο τίτλους χωρίς όμως περιεχόμενο, δεν θα χρειάζεται κανέναν τίτλο. Όλα τα προηγούμενα κεφάλαια με τα καλά και τα κακά τους, είναι η διαδρομή μας/μου και οι διαδρομές μας είναι αυτές που μας έφεραν στο σήμερα. Ό,τι δεν επαναλαμβάνεις από τα προηγούμενα κεφάλαια της ζωής και της δουλειάς σου, είναι όλα όσα με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνάς και απορρίπτεις. Όμως, ακόμα και αυτά, με αγάπη τα κρατάς μέσα σου.

-Στο Mega θα συνυπάρχουν τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές ταυτότητες: η επίκαιρη σάτιρα του «Ράδιο Αρβύλα», η μουσική και νοσταλγική διάθεση του «Βινυλίου» και η πιο χιουμοριστική ματιά των «Boomers». Αποτελούν τρεις διαφορετικές πλευρές της δικής σας δημιουργικής προσωπικότητας;

Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική μου παρουσία, ναι. Η σάτιρα, η μουσική, το χιούμορ, είναι όχι τα μοναδικά, αλλά σίγουρα δομικά συστατικά των πραγμάτων που μου αρέσουν να κάνω στην τηλεόραση και που μου βγαίνουν αβίαστα.

-Το «Ράδιο Αρβύλα» γιορτάζει φέτος 20 χρόνια τηλεοπτικής ζωής. Πόσο έχει αλλάξει ο σατιρικός κώδικάς του μέσα σε αυτά τα χρόνια; Έχει γίνει πιο αιχμηρός, πιο πολιτικός ή πιο κυνικός; Έχετε αλλάξει κι εσείς μαζί με αυτόν;

Πρώτα εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε και μετά τα πράγματα που κάνουμε. Ειδικά τα πράγματα που γεννιούνται από ανθρώπους σε δημιουργικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο άποψης, και που είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν συνεχώς. Φυσικά έχουμε αλλάξει εμείς μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και κατά συνέπεια και η δουλειά μας. Όμως παίζουν και οι συνθήκες τεράστιο ρόλο στις όποιες αλλαγές ή μεταλλάξεις. Ο κόσμος μας πριν από είκοσι χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο του σήμερα. Το επίπεδο της πολιτικής πριν από είκοσι χρόνια, επίσης δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Όλα αυτά συντελούν σε σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον σατιρικό κώδικα αλλά και γενικότερα. Θα ήμουν βέβαια ψεύτης αν δεν ομολογούσα πως μου λείπει η κάπως πιο ανέμελη ή ανάλαφρη συνθήκη του παρελθόντος.

Πηγή: tvnea.com