2026-11-23 12:41:18

Μια ιδιαίτερη τηλεοπτική συνάντηση ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για τη late night ζώνη του, καθώς ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται την Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω».



Η παρουσιάστρια του Alpha ετοιμάζεται να καθίσει απέναντι από τον δημοσιογράφο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η οποία αναμένεται να έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις έπειτα από αρκετά χρόνια και μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Realnews, η Κατερίνα Καινούργιου θα μιλήσει για τη μακρά διαδρομή της στην τηλεόραση, τις σημαντικές στιγμές της επαγγελματικής της πορείας, αλλά και τις αλλαγές που έχουν έρθει στη ζωή της σε προσωπικό επίπεδο.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν και οι μαρτυρίες ανθρώπων από τον χώρο της τηλεόρασης, οι οποίοι θα μιλήσουν για την παρουσιάστρια και τη διαδρομή της, προσθέτοντας τη δική τους οπτική στη συνέντευξη.



Η συγκεκριμένη τηλεοπτική εμφάνιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια νέα περίοδο στη ζωή της, συνδυάζοντας πλέον τη μητρότητα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.



Πηγή: tvnea.com



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