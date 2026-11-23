2026-11-23 13:01:25

Αντιπροσωπεία του Σωματείου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος «Η Αναγέννησις» πραγματοποίησε στις 13 Νοεμβρίου 2026 επίσκεψη στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Εργασίας, Άννας Ευθυμίου.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν την Υφυπουργό για τα ζητήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί, θέτοντας sidirodromikanea

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