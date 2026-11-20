Η Huawei φέρνει τη μέτρηση σακχάρου στο smartwatch: Συνεχής παρακολούθηση γλυκόζης απευθείας από τον καρπό!
2026-11-20 08:48:54
Θα μπορούμε να παρακολουθούμε το σάκχαρό μας απευθείας από την οθόνη ενός smartwatch;
Η Huawei κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, παρουσιάζοντας το δικό της σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης Huawei G1, το οποίο συνεργάζεται με συμβατά έξυπνα ρολόγια και κινητά τηλέφωνα.
Η ανακοίνωση έγινε στην Κίνα στις 13 Νοεμβρίου 2026 και αφορά την πρώτη συσκευή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) της εταιρείας, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για τα smartphones και τα smartwatches της.Οι μετρήσεις γλυκόζης εμφανίζονται στο ρολόι
Η πιο ενδιαφέρουσα δυνατότητα είναι η...
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