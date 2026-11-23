2026-11-23 16:31:52

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία σιδηροδρομικού εξοπλισμού προειδοποιεί για απώλεια ανταγωνιστικότητας και ζητά στοχευμένες παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.Την ανάγκη άμεσης διαμόρφωσης μιας ειδικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη σιδηροδρομική βιομηχανία αναδεικνύει η UNIFE, η ένωση που εκπροσωπεί τον κλάδο του σιδηροδρομικού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Με αφορμή τη σύνοδο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ