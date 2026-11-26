2026-11-26 09:40:11

Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία σημείωσε 16,7% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 15,4%, ενώ το «Σήμερα» κατέγραψε 12,7%.



Το «Νωρίς Νωρίς» συγκέντρωσε 8,7%, με το «Stars System» να ακολουθεί στο 8,5%. Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 7,4%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» έκλεισε την πρωινή ενημερωτική ζώνη με 6,4%.



Πηγή: tvnea.com



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