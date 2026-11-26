Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Health at a Glance: Europe 2026», η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2026 και αποτυπώνει την κατάσταση των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, τις οικονομικές ανισότητες στην περίθαλψη, αλλά και την κατανάλωση αντιβιοτικών, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται σε ορισμένους δείκτες.

Ένας στους πέντε Έλληνες δεν κάλυψε πλήρως τις ανάγκες περίθαλψής του

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις ανεκπλήρωτες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης, το 2025 η χώρα μας κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα:

Ελλάδα: 20%

Μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης: 3,6%

Το ποσοστό στη χώρα μας είναι περίπου 5,6 φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα στοιχεία αφορούν τους ενήλικες που δήλωσαν ότι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά δεν κατάφεραν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους λόγω οικονομικών εμποδίων, χρόνου αναμονής ή γεωγραφικής απόστασης.

Παρά τη βελτίωση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, η απόσταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη.

Η οικονομική κατάσταση καθορίζει την πρόσβαση στην υγεία

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας.

Στην Ελλάδα,

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