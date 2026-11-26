2026-11-26 09:40:11

Η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, σημειώνοντας 13,3% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι» ακολούθησαν με 12,7%, ενώ «Το Πρωινό» κατέγραψε 8,7%.



Το «Χαμογέλα και Πάλι!» συγκέντρωσε 7,7%, με το «Πρωίαν σε Είδον» να σημειώνει 6,6%. Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» κινήθηκε στο 5,1%, ενώ το «10 Παντού» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 4,0%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ