2026-11-26 10:30:44

Το «Deal» αναδείχθηκε πρώτο στην απογευματινή ζώνη, καταγράφοντας 16,3% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Cash or Trash» με 15,7%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» ακολούθησε με 13,5%.



Το «Live News» σημείωσε 13,1%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) κατέγραψαν 11,6%. Το «The Chase» συγκέντρωσε 11,3%, με το «Κάτι Ψήνεται» να ακολουθεί στο 7,2%.



Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 6,7%, οι «Κουτσουπιές» 4,0% και οι «Κα8αρές Κουβέντες» έκλεισαν τη ζώνη με 3,3%.



Πηγή: tvnea.com



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