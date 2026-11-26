Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους συναδέλφους φαρμακοποιούς, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για ύποπτες αποστολές δεμάτων με αντικαταβολή προς φαρμακεία, χωρίς να έχει προηγηθεί παραγγελία.

Σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων, τα δέματα αποστέλλονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με μικρό ποσό αντικαταβολής, και περιέχουν άσχετα προϊόντα.

Μάλιστα, σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον φερόμενο ως αποστολέα, δίνονται διάφορες δικαιολογίες και υποσχέσεις επιστροφής χρημάτων.

Ήδη συνάδελφοι αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματα της απάτης, ενώ Φαρμακευτικοί Σύλλογοι έχουν προχωρήσει σε ενημέρωση φαρμακοποιών και εταιρειών ταχυμεταφορών.

Συνιστούμε στους συναδέλφους:

farmakopoioi

Διάβασε περισσότερα »