«Μάχη» για ένα αντιγριπικό εμβόλιο στα φαρμακεία: Πότε έρχονται 800.000 δόσεις – 344 φάρμακα σε έλλειψη
2026-11-20 08:54:50
Πότε αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση - 344 σκευάσματα, όπως καρδιολογικά, αντιπηκτικά, αντιβιώσεις, βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα
Ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με αρκετά φαρμακεία ανά τη χώρα να δηλώνουν μηδενικό απόθεμα, με συνέπεια τη συνεπακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών έως ότου να εντοπίσουν διαθέσιμο εμβόλιο
Πρόκειται για το 40% των ποσοτήτων που είχαν προπαραγγελθεί από τον περασμένο Μάρτιο από μία μόνον εταιρεία, με τις συνολικές παραλαβές για τη φετινή περίοδο να υπολογίζονται σε περίπου 3,2 εκατομμύρια δόσεις. Εντούτοις, η καθυστέρηση στον εφοδιασμό, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ζήτηση, έχει προκαλέσει προσωρινές ελλείψεις στα φαρμακεία.
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