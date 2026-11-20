Πότε αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση - 344 σκευάσματα, όπως καρδιολογικά, αντιπηκτικά, αντιβιώσεις, βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα

Ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με αρκετά φαρμακεία ανά τη χώρα να δηλώνουν μηδενικό απόθεμα, με συνέπεια τη συνεπακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών έως ότου να εντοπίσουν διαθέσιμο εμβόλιο

. Εντούτοις, οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι η αποκατάσταση της επάρκειας στην αγορά βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς αναμένονται έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας οι τελευταίες παραδόσεις περίπου 800.000 δόσεων.

Πρόκειται για το 40% των ποσοτήτων που είχαν προπαραγγελθεί από τον περασμένο Μάρτιο από μία μόνον εταιρεία, με τις συνολικές παραλαβές για τη φετινή περίοδο να υπολογίζονται σε περίπου 3,2 εκατομμύρια δόσεις. Εντούτοις, η καθυστέρηση στον εφοδιασμό, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη ζήτηση, έχει προκαλέσει προσωρινές ελλείψεις στα φαρμακεία.







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