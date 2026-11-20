Βαλτάς: 2 εκατ. αντιγριπικοί εμβολιασμοί χωρίς συνταγή ετησίως – Πρόταση για περισσότερα εμβόλια στα φαρμακεία
2026-11-20 08:49:01
Σημαντικά στοιχεία για τους εμβολιασμούς που πραγματοποιούνται στα ελληνικά φαρμακεία, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για τη διεύρυνση του ρόλου των φαρμακοποιών, παρουσίασε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026.
Στην ίδια ημερίδα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανακοίνωσε την έγκριση του επικαιροποιημένου Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περίπου 3 εκατομμύρια αντιγριπικοί εμβολιασμοί ετησίως, τα μεγάλα κενά στην εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων και η πρόταση του ΠΦΣ για περισσότερους εμβολιασμούς στα φαρμακεία χωρίς προηγούμενη ιατρική συνταγή.Διάβασε περισσότερα » farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ Στέφανος Τραχανάς στο Δεύτερο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ