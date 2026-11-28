2026-11-28 11:51:46

Ένα ασυνήθιστο αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής θα κάνουν την εμφάνισή του τις επόμενες ημέρες πάνω από τη γραμμή Waterbury Branch. Οι κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να δουν ένα ελικόπτερο να πραγματοποιεί χαμηλές πτήσεις κατά μήκος της διαδρομής, μεταφέροντας ειδικό εξοπλισμό για το κλάδεμα δέντρων και τη διαχείριση της βλάστησης.Η επιχείρηση εντάσσεται sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ